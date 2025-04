Policial militar é encontrado morto em carro fuzilado na Avenida Brasil, no Rio

Um policial militar foi encontrado morto dentro de seu carro na madrugada desta quinta (3), no acostamento da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O veículo apresentava pelo menos 20 marcas de disparos. A polícia investiga se os tiros atravessaram o carro ou atingiram ambos os lados. Agentes da delegacia de homicídios estão no local apurando as circunstâncias do crime, cuja motivação ainda é desconhecida.



