Policial morre após trocar tiros com criminosos em São Paulo Danilo Carneiro foi atingido no abdômen, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital

Fala Brasil|Do R7 01/11/2024 - 13h42 (Atualizado em 01/11/2024 - 13h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share