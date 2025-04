Poluição é um fator de risco para hipertensos, apontam especialistas

A poluição nas grandes cidades é um fator de risco para pessoas com hipertensão. Dona Maria, que sofre da enfermidade, mudou-se para uma área arborizada após agravamento dos sintomas. O cardiologista Márcio Gonçalves explica que a inflamação nas células dos vasos sanguíneos eleva a pressão arterial. Segundo o Ministério da Saúde, a hipertensão afeta aproximadamente 30% dos brasileiros. Medidas como a redução do consumo de sal são recomendadas. Márcio ainda destaca que viver próximo a áreas verdes pode ajudar a mitigar os efeitos nocivos da poluição.



