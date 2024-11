Amigos e esportistas prestaram suas homenagens a Adilson Maguila Rodrigues, ex-boxeador que morreu na quinta-feira (24), aos 66 anos. O também ex-boxeador Acelino Popó Freitas disse que Maguila sempre foi sua referência no esporte. Tom Cavalcante relembrou a participação de Maguila no programa Show do Tom, que era exibido pela RECORD.