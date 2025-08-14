Prefeito de São Bernardo do Campo é afastado do cargo após operação contra corrupção, diz polícia

A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar indícios de lavagem de dinheiro e corrupção em São Bernardo do Campo, ABC paulista. O prefeito Marcelo Lima é um dos alvos e foi afastado por um ano das funções. Ele deverá usar tornozeleira eletrônica. A investigação teve início em julho devido a R$ 14 milhões encontrados com o servidor público. Dois mandados de prisão e 20 mandados de busca foram cumpridos na manhã desta quinta (14).



