Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Prefeito de São Bernardo do Campo é afastado do cargo após operação contra corrupção, diz polícia

Marcelo Lima deverá usar tornozeleira eletrônica

Fala Brasil|Do R7

A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar indícios de lavagem de dinheiro e corrupção em São Bernardo do Campo, ABC paulista. O prefeito Marcelo Lima é um dos alvos e foi afastado por um ano das funções. Ele deverá usar tornozeleira eletrônica. A investigação teve início em julho devido a R$ 14 milhões encontrados com o servidor público. Dois mandados de prisão e 20 mandados de busca foram cumpridos na manhã desta quinta (14).

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Corrupção
  • PF (Polícia Federal)
  • PF (Polícia Federal)
  • Prefeito

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.