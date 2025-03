Presidente da Ucrânia se diz pronto para trabalhar com Trump e afirma que busca paz duradoura

Após o corte da ajuda militar pelos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, mostrou-se disposto a colaborar com Donald Trump. Zelensky disse que quer consertar as relações e buscar uma paz duradoura. Essa mudança de postura vem após a suspensão do apoio financeiro dos EUA desde o início da guerra. Ele também expressou interesse em assinar um acordo que concederia aos EUA acesso aos recursos minerais ucranianos.



