Príncipe Harry diz que não fala com o rei Charles 3º há um ano e quer reconciliação

O Príncipe Harry revelou que não vê seu pai, o Rei Charles 3º, há mais de um ano e expressou preocupação sobre a falta de segurança policial, retirada após renunciar aos privilégios reais em 2020.



Em entrevista à BBC, Harry falou sobre as brigas familiares e manifestou o desejo de se reconciliar com o pai, ressaltando que a saúde dele é um fator de preocupação. O príncipe destacou que a família real precisa se abrir para o diálogo, especialmente devido à doença do rei, que enfrenta um tratamento contra o câncer.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!