Problemas com entregas por aplicativo: saiba o que fazer

Estilista relata dificuldades após extravio de mercadorias em serviço de entrega

Fala Brasil|Do R7

A estilista Patrícia enfrentou um grande contratempo ao utilizar um serviço de entregas por aplicativo. Após enviar sua coleção para uma sessão fotográfica, a viagem foi cancelada e os pacotes não chegaram ao destino nem retornaram à origem. O incidente resultou em prejuízos financeiros significativos devido aos custos dos profissionais envolvidos na sessão que precisaram ser desmarcados.


O circuito interno registrou o momento da entrega das mercadorias ao motorista do aplicativo. No entanto, minutos depois, a viagem foi cancelada sem explicação clara sobre o paradeiro dos itens. Patrícia tentou resolver a situação através do suporte automatizado do aplicativo, mas encontrou dificuldades para abrir uma reclamação específica contra o motorista responsável.


Após registrar um boletim de ocorrência e persistir nas tentativas de contato com a plataforma, ela conseguiu reaver suas peças três dias depois.

