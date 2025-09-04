Problemas com entregas por aplicativo: saiba o que fazer
Estilista relata dificuldades após extravio de mercadorias em serviço de entrega
A estilista Patrícia enfrentou um grande contratempo ao utilizar um serviço de entregas por aplicativo. Após enviar sua coleção para uma sessão fotográfica, a viagem foi cancelada e os pacotes não chegaram ao destino nem retornaram à origem. O incidente resultou em prejuízos financeiros significativos devido aos custos dos profissionais envolvidos na sessão que precisaram ser desmarcados.
O circuito interno registrou o momento da entrega das mercadorias ao motorista do aplicativo. No entanto, minutos depois, a viagem foi cancelada sem explicação clara sobre o paradeiro dos itens. Patrícia tentou resolver a situação através do suporte automatizado do aplicativo, mas encontrou dificuldades para abrir uma reclamação específica contra o motorista responsável.
Após registrar um boletim de ocorrência e persistir nas tentativas de contato com a plataforma, ela conseguiu reaver suas peças três dias depois.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas