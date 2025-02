Projeto que vai fortalecer a atuação de bombeiros em desastres ambientais é lançado em Brasília (DF)

O projeto Resposta em Ações Integradas para a Atuação em Situações de Desastres (RESPAD) foi lançado em Brasília, para integrar e fortalecer as ações dos bombeiros em desastres ambientais. Inspirado em modelos americanos, o RESPAD permitirá a rápida mobilização de tropas estaduais e a compra de equipamentos específicos. Durante as recentes enchentes no Rio Grande do Sul, a atuação coordenada de mais de mil bombeiros salvou 90 mil pessoas, destacando a importância da união e coordenação em operações de resgate. O projeto também facilitará a resposta a incêndios e outros desastres, com suporte do governo federal.



