Quadrilha de extorsão de fotos íntimas é desmantelada em Praia Grande (SP)

Seis pessoas foram presas em Praia Grande, São Paulo , por extorquirem homens casados, ameaçando divulgar fotos íntimas. A quadrilha atraía vítimas fingindo ser mulheres em um site de relacionamentos. Marcos Emílio da Silva, apontado como líder, foi detido. Um empresário de 72 anos pagou mais de R$ 400 mil para evitar a exposição. A polícia aconselha evitar trocar fotos com desconhecidos e utilizar locais públicos para encontros. As investigações prosseguem para identificar mais vítimas.



