Quadrilha que aplicava golpe do ‘falso sequestro’ faturou de R$ 70 milhões em todo o Brasil

Você se lembra do golpe do falso sequestro? O criminoso liga para a vítima, simula estar com um parente dela e pede o pagamento de um resgate. Apesar de antiga, essa história ainda pega milhares de pessoas no Brasil todo. Uma operação nesta semana revelou que uma única quadrilha tinha 18 mil integrantes e conseguiu levantar R$ 70 milhões aplicando o golpe.