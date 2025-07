Qual é a Boa? Confira a agenda cultural em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina

A banda Blitz apresenta a nova turnê 'Agora é a Hora' neste sábado (12) às 22h no Tokio Marine Hall em São Paulo . Flávia Reis encena "Neurótica" até 31 de agosto. No Rio de Janeiro , o trio Azimuth celebra 50 anos com show hoje às 20h e 22h no Blue Note Rio. Em Santa Catarina, o festival Só Track Boa reúne Menos é Mais, Zé Neto e Cristiano, e DJ Neto hoje às 15h na Arena Floripa.



