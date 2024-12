A estrela sul-africana Belinda Davids está no Brasil e vai viajar por aqui com uma experiência incrível para os fãs. Neste sábado (7) ela se apresenta em Ribeirão Preto, interior paulista. No próximo domingo (8), ela fará um show em São Paulo. A jornada musical continua em Brasília no dia 10 e em Goiânia no dia 11.