Rainha de rodeio Camila Trevisol morre após batalha contra câncer

Camila Trevisol, uma jovem de 22 anos do interior de São Paulo , morreu após não resistir ao câncer. Ela foi diagnosticada com um tumor no fêmur aos 16 anos e compartilhou sua jornada nas redes sociais. Camila conquistou o título de rainha inspiração dos rodeios em Jaguariúna e Americana. A família expressou gratidão pelo apoio recebido dos fãs por meio das redes sociais.



