O governo da Síria perdeu o controle da cidade de Alepo. Os rebeldes afirmam ter assumido a cidade e o aeroporto internacional. As tropas do presidente Bashar al-Assad realizaram contra-ataques com apoio russo. Cerca de 400 pessoas morreram nos últimos dias devido aos conflitos, conforme informações do Observatório Sírio para os Direitos Humanos.