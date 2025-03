RECORD transmite a decisão dos campeonatos estaduais em diversas regiões do país; confira

Neste sábado (29), começa o Brasileirão, mas em várias regiões do país teremos jogos decisivos pelos estaduais com transmissão da RECORD. O Mané Garrincha vai ser o estádio da final do Candangão, no Distrito Federal. Capital e Gama vão disputar uma decisão inédita. O Capital tenta o primeiro título, já o Gama busca a 14ª conquista. No Sergipão, depois de vencer o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, o Confiança está a um empate do bicampeonato.



