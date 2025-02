Reintegração de posse em Guarulhos acaba em confronto com a polícia

Em Guarulhos, Grande São Paulo, uma reintegração de posse planejada acabou em confronto nesta segunda (24). Moradores fecharam ruas e atearam fogo antes da chegada da polícia militar. Após a chegada, houve conflitos com pedras sendo lançadas contra os policiais, que responderam com balas de borracha e bombas de efeito moral. A ação judicial visa desocupar o terreno onde 180 famílias residem, intensificando a tensão local.



