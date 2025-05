Relembre a trajetória de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai

O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, morreu aos 89 anos devido a um câncer terminal no esôfago. Ele estava sob cuidados paliativos. A morte de Mujica gerou repercussão global. O atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, expressou nas redes sociais que todos sentirão sua falta e agradeceu pelo amor do ex-presidente pelo país. O governo brasileiro também lamentou sua morte, destacando-o como um dos maiores humanistas de nossa época.



