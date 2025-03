Remédio que custa até R$ 7 milhões será oferecido gratuitamente pelo SUS

O medicamento Zolgensma, usado no tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal do tipo 1, irá ser oferecido gratuitamente pelo SUS. Cada dose custa até R$ 7 milhões. O acordo entre a fabricante e o Ministério da Saúde inclui um regime de compartilhamento de risco, onde o pagamento depende da evolução do paciente. A AME é uma doença rara que afeta a produção de uma proteína vital para os neurônios motores, essenciais para funções como respirar e se mover. O medicamento é indicado para bebês de até 6 meses que não utilizem ventilação mecânica por mais de 16 horas diárias.



