Repórter RECORD Investigação conta história de homem que nasceu no Holocausto

História de homem nascido em campo de concentração nazista é destaque na próxima segunda (1º)

Fala Brasil|Do R7

A estreia da nova temporada do Repórter RECORD Investigação apresenta a história comovente de um homem que nasceu em um campo de concentração nazista e sobreviveu ao Holocausto. A mãe dele foi deportada grávida e enfrentou dilemas difíceis diante das condições desumanas dos campos. Apesar das adversidades e da morte trágica da mãe no navio, ele conseguiu sobreviver.


Durante o final da Segunda Guerra Mundial, apenas sete crianças conseguiram sobreviver naquele campo específico. Após superar os horrores vividos na infância, ele reconstruiu sua vida no Brasil, onde encontrou novas oportunidades para recomeçar.




