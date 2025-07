Ressaca no Rio de Janeiro provoca interdições e limpeza na orla

No Rio de Janeiro , trabalhadores dedicaram a madrugada à remoção de toneladas de areia na orla devido à ressaca. No Leblon, o mar invadiu uma avenida Delfim Moreira, fechando ambos os sentidos e danificando equipamentos e portões de prédios. Segundo a Companhia de Limpeza Urbana, 100 garis e máquinas pesadas estão no local para minimizar os efeitos da ressaca. A Marinha do Brasil estendeu o alerta até às 21 horas desta quinta-feira (31) e a Prefeitura recomenda que banhistas mantenham distância do mar.



