Roberto Cabrini revela que Maicol assinou documento onde confessa ter matado Vitória Regina

Roberto Cabrini deu mais detalhes sobre a confissão de Maicol, que assumiu ter matado a jovem Vitória Regina. O documento está assinado e, segundo Maicol, ele era chantageado pela jovem, com quem teria tido um relacionamento há um ano e meio. Ele disse que matou Vitória com duas facadas depois de uma discussão. Maicol ainda sustenta que agiu sozinho, porém, não está descartada a possibilidade de outra pessoa estar envolvida no crime.



