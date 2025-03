Ronaldo Caiado e Gusttavo Lima formam chapa para eleições de 2026

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou que irá compor uma chapa com o cantor Gusttavo Lima nas eleições presidenciais de 2026. O lançamento da pré-candidatura vai ocorrer em Salvador no dia 4 de abril. A definição dos candidatos a presidente e vice será realizada no próximo ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!