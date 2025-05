Roubo de caminhonete em plena luz do dia é registrado por câmeras de segurança

Um homem teve sua caminhonete roubada enquanto o veículo estava estacionado em frente à sua casa. Um motociclista parou do outro lado da rua e um segundo homem se aproximou da caminhonete. Após quebrar o vidro e assumir a direção do carro, ele fugiu rapidamente. Os vizinhos acreditam que os dois homens agiram juntos, pois o motociclista deixou o local logo após o furto. A vítima acionou a polícia, que realizou buscas na área sem sucesso na recuperação do veículo.



