Roubos de vans escolares aumentam em São Paulo

Em São Paulo , ladrões especializados estão focando em roubar vans escolares. Recentemente, quatro suspeitos roubaram uma van em menos de 10 minutos. A proprietária, sem seguro e com a van ainda financiada, divulgou o furto nas redes sociais e começou a receber ameaças de indivíduos que alegam fazer parte de uma facção criminosa. No mesmo bairro, outros motoristas relatam furtos de partes de suas vans. No último ano, 713 vans foram furtadas no estado. Especialistas recomendam ter seguro e procurar a polícia em vez de ceder a pedidos de resgate.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!