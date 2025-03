Rússia elogia Trump, e Zelensky ganha apoio de líderes europeus após bate-boca

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a Casa Branca para discutir propostas de fim da guerra com a Rússia . Durante o encontro, ocorreu um desentendimento entre Zelensky e Donald Trump, com troca de acusações. O vice-presidente J.D. Vance sugeriu diplomacia, mas Zelensky questionou, citando a ocupação russa desde 2014. Trump advertiu Zelensky sobre o risco de uma terceira guerra mundial e exigiu um acordo: "Ou você faz um acordo, ou estamos fora". Não houve acordo, e a coletiva de imprensa foi cancelada. Após o encontro tenso, líderes europeus apoiaram Zelensky, enquanto a Rússia elogiou Trump.



