Safari à brasileira: passeio guiado em São Paulo mostra animais de perto

O parque Simba Safari reabriu em São Paulo após 20 anos. O espaço abriga cerca de 300 animais de 40 espécies diferentes, distribuídos em mais de 150 mil metros quadrados. Os visitantes fazem o passeio a bordo de caminhões. O parque funciona todos os dias, das 8h30 às 17h. Os ingressos custam R$ 89,90, com opção de meia-entrada disponível no site oficial.



