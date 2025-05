Saiba quem é Celsinho da Vila Vintém, líder do crime organizado no Rio de Janeiro

Nesta quinta (8), Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém e fundador da facção Amigos dos Amigos, foi preso na comunidade do Rio de Janeiro . A operação utilizou um blindado policial. Durante a ação, criminosos atiraram em transformadores, escurecendo a área. Apesar disso, Celsinho foi capturado e levado à delegacia. Investigações revelam que ele planejava novas disputas territoriais com outros líderes rivais.



