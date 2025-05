Saiba quem eram os funcionários da embaixada de Israel mortos nos EUA

Yaron Lischinsky e Sarah Milgram, funcionários da Embaixada de Israel nos EUA, foram assassinados em Washington. Yaron planejava pedir Sarah em casamento. O casal foi alvejado na porta do Museu Judaico. O suspeito, Elias Rodrigues, 30, confessou o crime e foi preso. No exterior, líderes condenaram o ato e o primeiro-ministro de Israel ordenou reforço na segurança diplomática. O presidente Donald Trump manifestou condolências e classificou o crime como antissemitismo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!