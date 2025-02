São Paulo entra em alerta máximo para a dengue e dados colocam estado em nível de epidemia

São Paulo está em alerta máximo para a dengue, com 303 casos registrados por 100 mil habitantes. Os dados colocam o estado em nível de epidemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). O governo estadual organizou uma força-tarefa nas cidades do interior para remover entulhos, fiscalizar residências e conscientizar a população. A Secretaria de Estado da Saúde alerta sobre a necessidade de evitar água parada e denunciar locais abandonados.



