São Paulo tem onda de roubos de medicamentos de alto custo

Neste final de semana, uma farmácia em São Paulo foi alvo de dois criminosos que simularam ser clientes. Eles forçaram um funcionário a abrir uma geladeira com medicamentos caros para diabetes e emagrecimento, avaliados em R$ 15 mil. Após o roubo, os suspeitos fugiram, mas foram detidos pela polícia militar. Dados de uma pesquisa revelam que o setor sofreu um prejuízo de R$ 283 milhões no último ano devido a roubos, elevando os custos operacionais em 60%.



