Secretaria Municipal da Saúde confirma primeiro caso de sarampo no estado de São Paulo em 2025

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou o primeiro caso de sarampo no estado de São Paulo em 2025. O paciente é um homem de 31 anos, morador da capital paulista, que viajou recentemente para o Paraná. Ele já estava vacinado, o que contribuiu para que os sintomas fossem leves. O homem apresentou febre, tosse e manchas vermelhas no corpo no início de abril, mas não precisou ser internado e se recupera em casa.



