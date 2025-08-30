Segurança de mercado que matou cliente após discussão é preso em Santo André (SP)

Felipe Moraes de Oliveira, de 29 anos, morreu baleado após uma discussão com um segurança dentro de um supermercado em Santo André, na região metropolitana de São Paulo . Enquanto aguardava na fila do caixa segurando seu cachorro nos braços, a situação escalou rapidamente com Milton Miranda Filho, o segurança envolvido que agora está detido e sob investigação por homicídio.

Testemunhas relataram que a altercação começou verbalmente e culminou quando Felipe levantou a blusa para mostrar que não estava armado. Um cliente tentou intervir, mas sem sucesso. Após Felipe chutar o segurança, Milton disparou contra ele, gerando pânico no estabelecimento.

Mesmo ferido, Felipe correu até uma farmácia próxima para buscar ajuda, mas não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços da equipe do SAMU. Conhecido localmente como músico e capoeirista, ele frequentemente fazia artesanato do lado de fora do supermercado.

A morte de Felipe gerou protestos de familiares e amigos, que colaram cartazes e jogaram tinta vermelha na fachada da loja, acusando-a de práticas racistas. A advogada da família declarou que Felipe foi vítima de racismo, apontando que ele e sua companheira já haviam sido seguidos por seguranças anteriormente.

Em nota, o supermercado afirmou que os colaboradores não têm autorização para portar armas ou adotar condutas violentas, e destacou que a entrada de animais é permitida. A motivação do crime ainda está sob investigação.

