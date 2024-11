Seletividade alimentar na infância pode causar problemas na vida adulta

O comportamento de seletividade alimentar ou, como muitos chamam, ‘ser chato para comer’, começa na infância e tende a acompanhar um indivíduo até a vida adulta. Por isso, é importante que desde os primeiros contatos com a comida, as crianças sejam estimuladas com novas texturas, cores e até comportamentos dos pais, que muitas vezes são espelhados. A fonoaudióloga Carla Deliberato deu dicas para os pais ajudarem as crianças a desenvolverem uma relação melhor com o alimento para que a seletividade alimentar não seja um empecilho. Acompanhe!