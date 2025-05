‘Sempre pensei em devolvê-la’, diz mulher que encontrou mala com R$ 15 mil e devolveu ao dono

Uma cuidadora de idosos encontrou uma maleta com R$ 15 mil na rua e, ao invés de guardar o dinheiro, decidiu localizar o dono. O montante pertencia ao tesoureiro do Veranópolis Esporte Clube e havia sido arrecadado em um campeonato amador. O tesoureiro passou mal ao perceber a perda, necessitando de atendimento médico. O reencontro aconteceu no hospital, onde a cuidadora devolveu o dinheiro intacto.



