Senador Marcos Do Val usará tornozeleira eletrônica após viagem aos EUA

O senador Marcos Do Val, do Espírito Santo, terá que usar tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O motivo é que o senador estava com o passaporte apreendido e viajou para os Estados Unidos utilizando um passaporte diplomático, alegando ser uma viagem de férias. Ao retornar ao Brasil, ele foi recebido pela Polícia Federal em Brasília .



