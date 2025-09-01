Setembro começa com calor intenso e ar seco no Brasil

Setembro inicia com expectativas de altas temperaturas em diversas partes do Brasil. Em São Paulo , a temperatura é de 19 graus e o céu está sem nuvens, sem previsão de chuva para esta segunda (1º). Outras regiões, como Centro-Oeste, Pará, Tocantins, e o interior do Nordeste, já se preparam para temperaturas que podem atingir até 40 graus.

A elevação das temperaturas é atribuída a uma massa de ar polar que se aproxima pelo oceano. Este fenômeno também pode resultar na diminuição da umidade relativa do ar devido aos ventos quentes associados ao clima mais seco.



