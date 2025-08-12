Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é preso em operação do Ministério Público

O empresário Sidney Oliveira foi preso nesta terça (12) em São Paulo durante uma investigação do Ministério Público. A operação visa desarticular um esquema de corrupção que envolve auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda. Um fiscal manipulava processos para facilitar a quitação de créditos tributários e recebia propina mensalmente, totalizando mais de R$ 1 bilhão. Até o momento, as defesas do empresário e dos outros suspeitos não se manifestaram.



