Moradores de grandes cidades têm relatado medo ao passear com seus cachorros. Em São Paulo, dois homens foram assaltados na região do Campo Belo por quatro suspeitos em uma moto. Em Santo André, um casal foi rendido por homens armados disfarçados de entregadores. Já no Recife, uma mulher caiu enquanto tentava escapar de um criminoso, que a assaltou.