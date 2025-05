Suspeito de aplicar golpes, falso advogado é cercado por taxistas no aeroporto de Congonhas

Um suspeito de aplicar golpes foi cercado por taxistas na porta do aeroporto de Congonhas, em São Paulo . O homem de 42 anos fingia ser advogado, inventava histórias elaboradas e conseguia enganar motoristas experientes. Um dos taxistas, Bernardino, perdeu R$ 26 mil após ser convencido a sacar o dinheiro. Outra taxista, Tereza, foi ameaçada com uma arma e forçada a fazer saques e empréstimos, totalizando um golpe de R$ 18 mil. Os taxistas reconheceram o golpista, que já era conhecido por outros crimes no Rio de Janeiro , e o entregaram à polícia.



