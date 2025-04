Suspeito de atropelar e matar sargento em estacionamento de shopping se entrega à polícia

Alan Felipe Bonifácio se entregou à polícia após ser identificado nas imagens de segurança atropelando e matando o sargento da Polícia Militar, Abel Silva de Siqueira, no estacionamento do Shopping Metro Itaquera. As câmeras capturaram o momento do crime, que ocorreu em 15 de abril, onde Alan atropela Abel duas vezes em alta velocidade. A suspeita é de que a motivação tenha sido vingança, já que Abel estava respondendo por matar Luan Henrique Bonifácio, irmão de Alan, em uma briga de trânsito meses antes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!