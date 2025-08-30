Suspeito de integrar máfia chinesa é preso em São Paulo e tenta subornar policiais

A polícia de São Paulo prendeu Ling Yongkung, um homem suspeito de integrar a máfia chinesa. Durante a operação realizada neste sábado (30) na zona leste da cidade, o suspeito tentou subornar os agentes oferecendo dinheiro. Os policiais fingiram aceitar e prenderam tanto Ling quanto seu filho em flagrante no momento da entrega do suborno.

Ling já era procurado pela Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de participar de uma quadrilha internacional envolvida na produção e distribuição de metanfetamina. De acordo com as investigações policiais, essa organização criminosa opera através de células compostas por traficantes provenientes de diferentes países.

Além das prisões realizadas neste sábado, outros membros associados à mesma rede criminosa foram denunciados pelas autoridades locais. O caso está sendo investigado pelo 8º Distrito Policial em São Paulo para desmantelar completamente o grupo criminoso ativo na região.

aqui!