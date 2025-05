Suspeito de planejar ataque a show de Lady Gaga é preso por faltar a audiência de custódia

Um homem investigado por planejar um ataque com bombas durante o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro foi preso novamente. Ele havia sido liberado após pagar fiança, mas sua prisão preventiva foi decretada devido ao não comparecimento à audiência de custódia. As investigações indicam que ele liderava um grupo planejando ataques com bombas caseiras, coquetéis molotovs e explosivos. A nova prisão ocorreu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.



