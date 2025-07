Suspeitos de matar casal no interior paulista levaram calote dos mandates

A investigação dos assassinatos dos empresários José Eduardo Pavan e Rosana Ferrari revelou desentendimentos entre os autores do crime por causa de um pagamento combinado. Três suspeitos foram presos em São Carlos e ao todo, sete foram identificados. Advogados que trabalhavam para o casal são acusados de tentar se apropriar de seus bens avaliados em R$ 15 milhões através de notas fiscais e documentos falsos. A polícia apreendeu uma pistola, possível arma do crime. Os bens das vítimas estão bloqueados, enquanto a defesa dos advogados nega envolvimento.



