Suspeitos mortos em confronto em Suzano são integrantes da quadrilha peruana

A polícia identificou os dois mortos na operação em Suzano. Ligados a uma facção criminosa peruana, ambos eram associados de Erick Moreno Hernández, conhecido como "El Monstruo", procurado no Peru por sequestros e homicídios. A operação ocorreu após informações sobre seu esconderijo no Brasil. Durante a ação, um sargento foi morto e um policial ficou ferido. O objetivo do grupo seria usar o Brasil como rota de cocaína para a Europa. A Interpol mantém alerta sobre o paradeiro de Monstro, que ainda estaria no Brasil.



