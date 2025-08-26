Tempestade de areia atinge cidades do Arizona, EUA

Uma tempestade de areia afetou várias cidades no Arizona, nos EUA. No Aeroporto Internacional de Phoenix, pousos e decolagens foram interrompidos. A nuvem avançou sobre o estádio da Universidade Estadual do Arizona. Ventos acima de 100 km/h arrastaram poeira pelo deserto. Motoristas enfrentaram baixa visibilidade nas estradas. O fenômeno ocorre no verão devido às chuvas fortes que geram rajadas de vento levantando a areia seca do solo.



