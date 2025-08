Torcedores do São José atacam ônibus com jogadores do Santo André

Os jogadores do time do Santo André foram ameaçados por integrantes da torcida organizada do São José em São José dos Campos, interior paulista. O ônibus da equipe foi atacado com pedradas e rojões enquanto deixava a cidade. Os atletas se abaixaram no corredor para não serem atingidos. Ninguém ficou ferido. O jogo terminou com vitória do São José sobre o Santo André por 3 a 1 na Copa Paulista de futebol.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!