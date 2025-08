Três mulheres são presas em São Paulo por fraudar bilhete único

Três mulheres foram presas em São Paulo acusadas de participar de um esquema de fraudes no bilhete único, usado no transporte público da cidade. Elas utilizavam dados de idosos para emitir cartões falsos que eram vendidos por valores abaixo do mercado, em locais como estações de metrô. O esquema incluía a participação de funcionárias da SP Trans, que validavam os cadastros fraudulentos sem comprovar os dados. Os cartões eram comercializados com crédito acima do valor pago, com entregas feitas por motoboys. A polícia segue investigando para identificar outros envolvidos na associação criminosa, após a apreensão de celulares que poderão trazer novas informações sobre a rede de fraude.



