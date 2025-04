Três pessoas são internadas em estado grave após comerem salgado em padaria de MG

Uma idosa de 78 anos e um casal estão internados em estado grave com suspeita de intoxicação após consumirem salgados em uma padaria de Belo Horizonte (MG). O hospital onde a idosa está internada revelou que os exames toxicológicos deram negativo para o veneno conhecido como chumbinho. A polícia ainda aguarda o resultado para a bactéria do botulismo. A sobrinha da idosa, de 23 anos, e seu namorado, de 24 anos, que também consumiram os salgadinhos, permanecem entubados em Sete Lagoas (MG) e deverão ser transferidos para Belo Horizonte. A padaria foi interditada pela vigilância sanitária devido à falta de alvará.



