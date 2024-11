Trump diz que recebeu mandato poderoso das urnas

Donald Trump fez um discurso em West Palm Beach, na Flórida, após a projeção de sua vitória no estado da Pensilvânia. No início do discurso, Trump mencionou o resultado obtido nas urnas e a possibilidade de ter a maioria dos votos populares. Em 2016, ele venceu as eleições mas não obteve a maior parte dos votos eleitorais. O republicano também destacou que o Partido Republicano conquistou a maioria no Senado. Ao final do discurso, Trump abordou a necessidade de pacificação no país.